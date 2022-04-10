Balıkesir'de tartıştığı oğlunu satırla öldüren baba tutuklandı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde dün oğlunu satırla öldüren baba, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde dün oğlunu satırla öldüren baba, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Altınkum Mahallesi Dalyan mevkisi kayalıklar bölgesinde ailevi sorunlar nedeniyle tartıştığı oğlu Barış Y'yi (32) öldüren baba Murat Y, (58) emniyetteki işlemlerinin ardından Edremit Adalet Sarayına getirildi.
Şüpheli Murat Y, gazetecilerin "Neden yaptın, pişman mısın?" şeklindeki sorularına "Çok pişmanım" yanıtını verdi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Olay
Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi Dalyan mevkisi kayalıklar bölgesinde Murat Y. (58) ile oğlu Barış Y. (32) arasında ailevi sorunlar nedeniyle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Murat Y'nin satırla vurduğu oğlu Barış Y, olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Murat Y, polis ekipleri tarafından suç aletiyle gözaltına alınmıştı.