Balıkesir'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

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Edremit ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

1) BALIKESİR'DE TARIM ARAZİSİNDE ÇIKAN YANGIN 2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı.

Edremit ilçesine bağlı Güre-Çamlıbel Mahallesi'ndeki zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazisinde, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye 7 itfaiye aracı ile Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 3 arazöz sevk edildi. Edremit İlçe Hizmetleri Daire Başkanlığı, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ve Edremit Belediyesi'ne ait 1'er su ikmal aracı da söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler, havadan ve karadan 2 saatlik müdahale ile saat 15.00 itibariyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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