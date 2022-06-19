BALIKESİR - Tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan yangında 80 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan yangında 80 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. Kırsal Bostancı Mahallesi'nde buğday tarlasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Tarladan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin karadan müdahalesi yetersiz kalınca Edremit Orman İşletme Müdürlüğünden destek istendi. Alevlere Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahale edildi. Uzun süren çalışma sonunda kontrol altına alınan yangında, 80 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. Bölgeye giderek incelemelerde bulunan Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Bostancı Mahallesi Muhtarı Ahmet Demir'den yangın hakkında bilgi aldı. AA / Güncel Güncel Haberler

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