Balıkesir'de Tarım Arazilerinde Yangın: Büyük Hasar

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 40 derece sıcaklık ve şiddetli rüzgarın etkisiyle tarım arazilerinde çıkan yangın nedeniyle ciddi zarar meydana geldi. İtfaiye ve orman işçileri yangına müdahale etti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan yangında tarım arazilerinde zarar oluştu.

Çıkrıkçı Ovası'nda başlayan yangın, hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı bölgede, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Tarım arazilerinin bulunduğu alandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevlere, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri karadan, bölgede konuşlu yangın söndürme uçakları da havadan müdahale etti.

Yangının kısmen kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yangın nedeniyle meyve, sebze ve buğday ekili arazilerde büyük çapta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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