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Balıkesir'de Tarihi Eser Operasyonunda Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'de Tarihi Eser Operasyonunda Şüpheli Yakalandı

Güncel Haberler

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbari çalışmalar neticesinde tarihi eser kaçakçılığı şüphelisinin aracında arama yaptı. Aramada, Roma dönemine ait 38 sikke ve 6 figür ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbari çalışmalar neticesinde tarihi eser kaçakçılığı şüphelisinin aracında arama yaptı.

Aramada, Roma dönemine ait 38 sikke ve 6 figür ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel

Altıeylül Balıkesir Jandarma Roma Güncel Haberler

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