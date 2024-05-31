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Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda 94 sikke ele geçirildi

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Balıkesir'in Gömeç ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eser niteliğinde 94 adet sikke bulunarak muhafazaya alındı. Operasyon sonucunda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 94 sikke ele geçirildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Gömeç'te bir adrese baskın yaptı.

Operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eser niteliğinde 94 adet sikke bulunarak muhafazaya alındı.

Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Balıkesir Gömeç Roma Suç Hukuk Dünya Güncel Haberler

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