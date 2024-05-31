Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda 94 sikke ele geçirildi

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 94 sikke ele geçirildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Gömeç'te bir adrese baskın yaptı.

Operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eser niteliğinde 94 adet sikke bulunarak muhafazaya alındı.

Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.