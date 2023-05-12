Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda 3 kişi yakalandı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları kapsamında, 3 kişinin ilçede tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.

Şüphelilerin adresine operasyon yapan ekipler, 530 tarihi eser niteliğinde obje, 30 gram esrar, 20 gram kenevir tohumu, 12 kök kenevir, 3 gram metamfetamin ve 2 av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.