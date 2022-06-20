Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA - Hakan Firik - Güncel
 - Güncelleme:
Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan 2 kişinin tarihi eser ticareti yaptığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler şüphelileri gözaltına aldı.

Zanlılara ait araçta yapılan aramalarda 243 sikke ve 46 tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için jandarmaya getirildi.

AA / Hakan Firik - Güncel

Balıkesir Edremit Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title