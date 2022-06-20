Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA - Hakan Firik - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan 2 kişinin tarihi eser ticareti yaptığını belirledi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler şüphelileri gözaltına aldı.
Zanlılara ait araçta yapılan aramalarda 243 sikke ve 46 tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi.
Şüpheliler işlemleri için jandarmaya getirildi.
AA / Hakan Firik - Güncel