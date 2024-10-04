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Balıkesir'de Tarihi Eser Operasyonu: 1 Gözaltı

Balıkesir'de Tarihi Eser Operasyonu: 1 Gözaltı
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Burhaniye'de düzenlenen operasyonda 40 adet sikke ve para ile 13 tarihi obje ele geçirildi, 23 yaşındaki H.C. gözaltına alındı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Burhaniye ilçesinde yapılan operasyonda tarihi eser niteliğinde 40 adet sikke ve para, 13 obje ile dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli H.C'nin (23) emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel

Burhaniye Güvenlik Politika 3-sayfa Güncel Suç

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