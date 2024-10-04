Balıkesir'de Tarihi Eser Operasyonu: 1 Gözaltı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Burhaniye ilçesinde yapılan operasyonda tarihi eser niteliğinde 40 adet sikke ve para, 13 obje ile dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli H.C'nin (23) emniyetteki işlemleri sürüyor.