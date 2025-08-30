Balıkesir'de Taciz İddiasıyla Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de bir kadını taciz ettiği iddiasıyla şüpheli K.K. gözaltına alınıp tutuklandı. Kadının sosyal medya paylaşımıyla başlayan süreçte polis, teknik takip ile şüpheliyi tespit etti.

Balıkesir'de bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.Ç'nin sosyal medyadan paylaştığı videoyla tacize uğradığını iddia etmesi üzerine çalışma başlattı.

S.Ç'nin ifadesi doğrultusunda harekete geçen polis, kamera görüntülerinden şüphelinin K.K. olduğunu belirledi.

Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, K.K'yi "cinsel saldırı" ve "ısrarlı takip" suçlarından yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Güncel
Haftalarca yok! Fenerbahçe Semedo'nun sakatlığını açıkladı

Fenerbahçe'de deprem! Yıldız futbolcu haftalarca yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YÖK'ü dava eden genç 837 kişiyi üniversiteli yaptı

YÖK'ü dava eden genç 837 kişiyi üniversiteli yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.