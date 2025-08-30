Balıkesir'de Taciz İddiasıyla Tutuklama
Balıkesir'de bir kadını taciz ettiği iddiasıyla şüpheli K.K. gözaltına alınıp tutuklandı. Kadının sosyal medya paylaşımıyla başlayan süreçte polis, teknik takip ile şüpheliyi tespit etti.
Balıkesir'de bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.Ç'nin sosyal medyadan paylaştığı videoyla tacize uğradığını iddia etmesi üzerine çalışma başlattı.
S.Ç'nin ifadesi doğrultusunda harekete geçen polis, kamera görüntülerinden şüphelinin K.K. olduğunu belirledi.
Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, K.K'yi "cinsel saldırı" ve "ısrarlı takip" suçlarından yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Güncel