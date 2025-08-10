Balıkesir'de Süt Ürünleri Fabrikasında Yangın Çıktı

Balıkesir'in Gönen ilçesindeki bir süt ürünleri fabrikasında yangın çıktı. Ekipler, tahliye edilen işçilerin ardından yangına müdahale ediyor.

BALIKESİR'in Gönen ilçesinde süt ürünleri fabrikasında yangın çıktı. Alevlere müdahale sürüyor.

Yangın saat 18.00 sıralarında Hasanbey Mahallesi Köyaltı Sokak'ta faaliyet gösteren süt mamülleri fabrikasında çıktı. Fabrikadaki işçiler tahliye edilirken, ihbarla olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 13 itfaiye aracı, İlçe Hizmetleri Daire Başkanlığı'ndan 2 su ikmal aracı, Yol Daire Başkanlığı'ndan 1 iş makinesi, BASKİ'den 2 su ikmal aracı ile 1 kepçe, Gönen Belediyesi'nden 2 su ikmal aracı, 1 iş makinası, Bandırma Belediyesi'nden 1 su ikmal aracı, Orman Bölge Müdürlüğü'nden 2 arazöz olmak üzere toplam 25 araç sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
