Balıkesir'de Süt Ürünleri Fabrikasında Yangın: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Gönen ilçesindeki süt ürünleri fabrikasında çıkan yangında iki işçi hayatını kaybetti. Olay sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde faaliyet gösteren süt ürünleri fabrikasında çıkan yangında 2 işçi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Hasanbey Mahallesi'nde bulunan süt ürünleri fabrikasının sevkiyat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ait 13 araç, 2 arazöz ve diğer kurumlara ait 8 araçla müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Yangında sevkiyat bölümünde çalışan işçiler Özcan Yıldırım ve Ahmet İzmirli hayatını kaybetti.

İşçilerin cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığına gönderildi.

Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Rıdvan Tandoğan - Güncel
