Balıkesir'de Silahlı Yağma ve Yaralama Suçlarından Aranan Şahıslar Yakalandı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde asayiş polis ekipleri, silahlı yağma, yaralama ve çocuğun kaçırılması suçlarından aranan şahısları yakaladı. Şahıslar hakkında toplamda 26 ve 27 yıl hapis cezası bulunuyor.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde asayiş polis ekipleri silahlı yağma, yaralama, çocuğun kaçılması suçlarından haklarında 26 ve 27 yıl hapis cezası olan şahıslar yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince; Yağma, Kasten Yaralama, Çocuğun Kaçırılması gibi suçlardan toplam 10 adet suç kaydı olan, silahlı yağma suçundan hakkında 27 yıl hapis cezası bulunan K.Ç. isimli aranan şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada Soma Caddesi üzerinde kimlik tespiti yapılarak yakalandı.

Yine Asayiş şube polis ekipleri Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince, Aranan Şahısların Yakalanmasına yönelik diğer birimler ile koordineli olarak yapılan çalışmalarda, Kasten Yaralama, Hırsızlık, Tehdit Hakaret gibi suçlardan toplam 60 adet suç kaydı olan, hırsızlık suçundan birleştirmeli olarak hakkında, 26 Yıl 10 Ay hapis cezası bulunan O.Ş. (25) isimli aranan şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; Şahsın 2. Gündoğan mahallesinde bulunduğu bilgisi dahilinde yapılan araştırmada yakalandı.

O.Ş. ve K.Ç. Adliyedeki işlemlerinin ardından Kepsut Kapalı Cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR