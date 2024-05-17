Balıkesir'de silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, silahla ateş açılan kişi hayatını kaybetti. Kırsal Akyar Mahallesi'nde yaşanan olayda, A.A. ile Ö.A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. A.A, av tüfeğiyle Ö.A'ya ateş açarak başından vurdu. Olay yerinde hayatını kaybeden Ö.A'nın cesedi, hastaneye götürüldü. Jandarma ekipleri, kaçan A.A. ve kardeşi O.A'yı gözaltına aldı.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, silahla ateş açılan kişi hayatını kaybetti.
Kırsal Akyar Mahallesi'nde yaşayan A.A. ile Ö.A. mahalle meydanında karşılaştı.
Ö.A. ile onu bir gün önce gece saatlerinde evine hırsızlık amacıyla girip karısını darbetmekle suçlayan A.A. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.A, av tüfeğiyle Ö.A'ya 4 el ateş etti.
Başından vurulan Ö.A. olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ö.A'nın cesedi, mahalleye gelen ekipler tarafından Bigadiç Devlet Hastanesine götürüldü.
Jandarma ekipleri, kaçan A.A. ve kardeşi O.A'yı gözaltına aldı.