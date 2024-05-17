Üye Girişi
Haberler

Balıkesir'de silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, silahla ateş açılan kişi hayatını kaybetti. Kırsal Akyar Mahallesi'nde yaşanan olayda, A.A. ile Ö.A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. A.A, av tüfeğiyle Ö.A'ya ateş açarak başından vurdu. Olay yerinde hayatını kaybeden Ö.A'nın cesedi, hastaneye götürüldü. Jandarma ekipleri, kaçan A.A. ve kardeşi O.A'yı gözaltına aldı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, silahla ateş açılan kişi hayatını kaybetti.

Kırsal Akyar Mahallesi'nde yaşayan A.A. ile Ö.A. mahalle meydanında karşılaştı.

Ö.A. ile onu bir gün önce gece saatlerinde evine hırsızlık amacıyla girip karısını darbetmekle suçlayan A.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.A, av tüfeğiyle Ö.A'ya 4 el ateş etti.

Başından vurulan Ö.A. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ö.A'nın cesedi, mahalleye gelen ekipler tarafından Bigadiç Devlet Hastanesine götürüldü.

Jandarma ekipleri, kaçan A.A. ve kardeşi O.A'yı gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Jandarma Bigadiç Olaylar Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı

 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

 Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

 Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti

Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title