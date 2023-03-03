Balıkesir'de silahlı kavgada seken saçmaların isabet ettiği 5 kişi yaralandı Güncel Haberler Balıkesir'de, alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada açılan ateş sonucu, seken saçmaların isabet ettiği 5 kişi yaralandı. Balıkesir'de, alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada açılan ateş sonucu, seken saçmaların isabet ettiği 5 kişi yaralandı. Akıncılar Mahallesi'ndeki Toplu Taşıma Merkezi önünde Y.C.T. ve kardeşi Ö.F.T. ile T.K. arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.C.T, av tüfeğiyle T.K'ye doğru 3 el ateş etti. Seken saçmalar, olayla ilgisi bulunmayan çevredeki M.Ö, E.Ç, Y.Ç, E.K. ve Ş.Ç'ye isabet etti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 5 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin, kavganın ardından kaçan Y.C.T. ve Ö.F.T. kardeşleri yakalama çalışması sürüyor. Öte yandan, kavga çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaynak: AA / Güncel Akıncılar Balıkesir Güncel Haberler

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