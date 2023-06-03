Balıkesir'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı

Balıkesir merkezli 8 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonda gözaltına alınan 18 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucu Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Kocaeli, Sakarya, İstanbul ve Tokat'ta örgütlü olarak silah, mühimmat imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen 41 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı.

Bu illerdeki 47 adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, 29 tabanca, 7 av tüfeği, 1790 tabanca fişeği, 2 bin 41 av tüfeği kartuşu, 29 bıçak, 30 gram esrar, 14 sentetik uyuşturucu hap, 20 cep telefonu, 2 bilgisayar, bir kamera ve 5 litre etil alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan 18 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu kişilerden 7'si tutuklandı, 7'si adli kontrolle olmak üzere 11'i serbest bırakıldı.