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Balıkesir'de şiddetli yağıştan etkilenen bölgelerde temizlik yapıldı

Balıkesir'de şiddetli yağıştan etkilenen bölgelerde temizlik yapıldı

Güncel Haberler

Balıkesir'de dün gece etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yollarda oluşan zararın giderilmesine yönelik çalışma yapıldı.

Balıkesir'de dün gece etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yollarda oluşan zararın giderilmesine yönelik çalışma yapıldı.

Sağanaktan en fazla etkilenen bölgeler, Altıeylül ilçesine bağlı Bahçelievler ve Plevne mahalleleri oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı yaklaşık 500 personelden oluşan ekipler, geceden bu yana su tahliyesi, rögar temizliği gibi çalışmaları yürüttü.

Büyükşehir ile Altıeylül Belediyesi ekipleri, su baskını yaşanan bölgelerde suyun tahliyesine yönelik mesaisini sürdürüyor.

Altıeylül'deki Cengiz Topel Caddesi'nde ise aşırı yağış yüzünden çöken yolda onarım başlatıldı.

Kısa sürede metrekareye 50 kilogramdan fazla yağışın düştüğü belirlenen kentte, zaman zaman yağmur etkili oluyor.

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Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bahçelievler Altıeylül Balıkesir Güncel Haberler

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