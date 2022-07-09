Balıkesir'de seyir halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu - Haberler

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Balıkesir'de seyir halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu

AA - Hakan Firik - Güncel
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Balıkesir'in Havran ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangını orman işçileri ile itfaiye ekipleri söndürdü.

Balıkesir'in Havran ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangını orman işçileri ile itfaiye ekipleri söndürdü.

Kırsal Hüseyinbeşeler Mahallesi ile Ayrancı mevkii arasındaki yolda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobil 35 KPS 56 plakalı otomobilde bilinmeyen nedenden yangın çıktı.

Alevleri fark ederek olay yerine gelen Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahalede bulunup, yangının ormana sıçramasını önledi.

Daha sonra ihbar üzerine bölgeye ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de yangına müdahale etti.

AA / Hakan Firik - Güncel

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