Balıkesir'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
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Balıkesir-Bursa kara yolunda seyir halinde olan bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda tırda büyük hasar meydana geldi.
Balıkesir'de seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Feyzeddin Akay idaresindeki 63 ADY 343 plakalı tır, Balıkesir- Bursa kara yolunun Değirmenboğazı mevkisinde alev aldı.
Kısa sürede büyüyen yangın, aracın römorkundaki kağıt balyalarına sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü, tırda büyük hasar oluştu.
Ulaşıma kapanan yol, aracın kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel