Balıkesir'de Seyir Halindeki Tır Devrildi; Yangın Çıktı

Balıkesir'de Seyir Halindeki Tır Devrildi; Yangın Çıktı
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Balıkesir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan ve devrilen bir tır, yanmaya başladı. Olay yerine intikal eden ekipler, yangını kontrol altına alarak yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kazadan dolayı kara yolunda trafik durdu.

Balıkesir'de seyir halindeyken devrilen tır yandı.

C.S. idaresindeki 16 AAB 185 plakalı kağıt havlu ve şişelenmiş su taşıyan tır, İzmir-İstanbul kara yolunda henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

Bir süre sonra yanmaya başlayan tırı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin yardımıyla tırdan çıkartılan yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Tırdaki yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

Kağıt havlu ve şişelenmiş suların çevreye saçıldığı kaza nedeniyle kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

Ekiplerin temizlik ve yol güvenliği çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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