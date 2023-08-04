Balıkesir'in Değirmenboğazı mevkiinde seyir halindeki tır henüz bilinmeyen nedenden dolayı alev aldı. Olay, Balıkesir'in Balıkesir-Bursa karayolunda meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Balıkesir'de seyir halindeki tır alev topuna döndü

BURSA - Balıkesir'in Değirmenboğazı mevkiinde seyir halindeki tır henüz bilinmeyen nedenden dolayı alev aldı.

Olay, Balıkesir'in Balıkesir-Bursa karayolunda meydana geldi. Feyzeddin Akay idaresindeki 63 ADY 343 plakalı tır Balıkesir-Bursa karayolunun Değirmenboğazı mevkiinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Kısa süre içerisinde büyüyen yangın, tırın römork kısmında bulunan kağıt balyalara sıçradı. Yoldan geçen sürücüler tarafından 112 Acil Servisine gelen çağrı sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. İtfaiye erlerinin zamanında müdahalesi ile yangın kısa süre içerisinde söndürülürken, tırda büyük hasar oluştu. Bir süre kapanan yol, tırın kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.