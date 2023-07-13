Balıkesir'de servis otobüsünde yangın

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde işçi servisi otobüsünde yangın çıktı, çevredekilerin ve İtfaiye ekiplerinin yardımıyla yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gönen Kurtuluş Mahallesi Kızılay Caddesinde seyir halinde olan işçileri son durakta indirdikten sonra otobüsün motoru hararet yaptı. Otobüsün motoru hararet yapmasından dolayı birden alev aldı ve otobüsün içini dumanlar sardı, çevredeki vatandaşların ve otobüs şoförünün çıkan yangına yangın tüpleri ile müdahalesinin ardından Gönen İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı ve soğutma çalışmalarını tamamladı.