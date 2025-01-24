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Balıkesir'de Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen kazada, sürücü Erdinç Çetin'in kullandığı otomobil şarampole devrilerek ağaçla çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Erdinç Çetin idaresindeki 10 AIS 979 plakalı otomobil, Balıkesir-İzmir çevre yolunun Çayırhisar Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemelerde, kullanılamaz hale gelen araçta sıkışan Çetin'in, hayatını kaybettiği belirlendi.

Çetin'in cenazesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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