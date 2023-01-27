Balıkesir'de şarampole devrilen otomobildeki sürücü yaralandı Güncel Haberler Balya ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Balya ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. N.A idaresindeki 34 HD 4580 plakalı otomobil, Kayalar Köprüsü mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, itfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerince Balya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı N.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Güncel Haberler

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