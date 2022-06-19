Balıkesir'de şarampole devrilen otomobildeki Kıbrıs gazisi ağır yaralandı Balıkesir'in Edremit ilçesinde şarampole devrilen otomobili kullanan Kıbrıs gazisi Orhan Adıgüzel hastaneye kaldırıldı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde şarampole devrilen otomobili kullanan Kıbrıs gazisi Orhan Adıgüzel hastaneye kaldırıldı. Atatürk Mahallesi'nde, Orhan Adıgüzel'in (70) kullandığı 35 DGE 43 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Otomobilde sıkışan Adıgüzel, itfaiye ekiplerince çıkarılarak Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk tedavisinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edilen Adıgüzel'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. AA / Hakan Firik - Güncel Mustafa Kemal Atatürk Balıkesir Edremit Kıbrıs Güncel Haberler

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