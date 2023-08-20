Balıkesir'de saman yüklü kamyonette çıkan yangın ormana sıçradı (3)
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BAKAN YUMAKLI: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDITarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.
BAKAN YUMAKLI: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir, Kepsut'taki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerine yer verdi.
ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Düzgün Barış Deniz - Güncel