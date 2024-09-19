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Balıkesir'de Sahte Zeytinyağı ve Bal Operasyonu: 3 Bin 879 Litre Zeytinyağı Ele Geçirildi

Balıkesir'de Sahte Zeytinyağı ve Bal Operasyonu: 3 Bin 879 Litre Zeytinyağı Ele Geçirildi
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen operasyonda, sahte zeytinyağı ve sahte bal üretimi yapan bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda 3 bin 879 litre sahte zeytinyağı ve 1 ton 800 kilogram sahte bal ele geçirildi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 3 bin 879 litre sahte zeytinyağı ve 1 ton 800 kilogram sahte bal ele geçirilen operasyonda bir şüpheli yakalandı.

Bir ihbardan yola çıkan jandarma ekipleri, bitkisel yağların içine aroma ve endüstriyel boya katarak elde ettikleri karışımı zeytinyağı gibi piyasaya sürdükleri iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin de katıldığı operasyon kapsamında 2 adreste yapılan aramalarda 3 bin 879 litre sahte zeytinyağı ve 1 ton 800 kilogram sahte bal ile 3 litre kimyasal boya bulunarak muhafazaya alındı.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel

Zeytinyağı Operasyon Burhaniye 3-sayfa Ekonomi Güncel Hukuk Tarım

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