Balıkesir'de Sahte Zeytinyağı Operasyonu: 15 Bin Litre Ele Geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sahte zeytinyağı üretimi yapan bir depoya düzenlenen operasyonda, 15 bin 365 litre taklit ve tağşiş zeytinyağı ele geçirildi.

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte zeytinyağı üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda, şüpheliler, Emin Boyunduruk ve Metin Şentürk'e ait araçlar ile Remzi Öztürk'e ait depoda arama yapıldı.

Aramada, araçlarda 1000 litre, depoda ise 3 adet tank içerisinde 14 bin 365 litre olmak üzere toplam 15 bin 365 litre taklit ve tağşiş zeytinyağı bulundu.

Olayla ilgili olarak, 3 şüpheli hakkında "6469 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet", "marka hakkına tecavüz" ve "kişilerin sağlığını tehlikeye sokacak şekilde gıda maddesi üretme" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.