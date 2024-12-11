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Balıkesir'de Sahte İçki Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'de Sahte İçki Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
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Balıkesir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürmeye çalışan iki kişi yakalandı. Ekipler, ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramalarda 30 litre sahte içki ve kaçak sigara ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Susurluk İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbari çalışmalar sonucu İ.U. (62) ve I.K'nin (55) sahte içki üretip sattıkları bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, zanlıların ev ve iş yerlerine baskın yaptı.

Bu adreslerde yapılan aramalarda 30 litre sahte içki, 20 litre etil alkol, alkol yapımında kullanılan 3 adet likit ile 10 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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