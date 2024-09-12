Balıkesir'de sahte bilezik ve altın operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir merkezli 3 ilde sahte bilezik ve altınları kuyumculara bozdurarak piyasaya sürdükleri öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kuyumcu esnafına sahte bilezik ve altın bozduran şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Balıkesir merkez, İstanbul ve Sakarya illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonda E.C. (22), B.B. (20), A.Ş. (19) ve E.İ. (19) yakalandı.

Yapılan aramalarda ise 115 adet sahte altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.