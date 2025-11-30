Haberler

Balıkesir'de Sağanak Yağmur Cadde ve Sokakları Gölle Dönüştürdü

Güncelleme:
Balıkesir'in Burhaniye ve Edremit ilçelerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle birçok iş yeri ve evin bodrum katı suyla doldu. Edremit'te bir vatandaş, sokağın göle dönmesiyle olta atarak durumu mizahi bir şekilde değerlendirdi.

BALIKESİR'in Burhaniye ve Edremit ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde, sokak ve tarım arazileri göle döndü, çok sayıda iş yeri ve evin bodrum katları suyla doldu. Edremit'te oturan Hasan Baran (43), suyla dolan sokağa olta atıp, balık tutuyor gibi yaparak o anları kendisi için eğlenceli hale getirdi.

Balıkesir'in Burhaniye ve Edremit ilçesinde, dünden itibaren etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak yağmur nedeniyle yazlık evleri ve tarım arazilerini su bastı. Çok sayıda iş yeri ve evin bodrum katı da sularla dolarken, itfaiye su boşaltmaya yetişemez hale geldi. Yazlık evleri ve işyerlerinin bodrum katları ile tarım arazilerini su altında kaldı. Sağanak yolları göle çevirirken, günlük hayat olumsuz etkiledi. Burhaniye'de sağanaktan en çok etkilenen yer ise Ali Çetinkaya Mahallesi oldu. Mahalledeki Orjan ve Haberkent sitelerinin çevresindeki yazlık evleri su bastı.

GÖLLE DÖNEN YOLA BALKONUNDAN OLTA ATTI

Edremit'in Akçay Mahallesi'nde de benzer manzaralar yaşandı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Hasan Baran (43), evinin balkonundan göl haline gelen sokağa olta atarak balık tutuyor gibi yağışı eğlenceli hale getirdi. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan görüntüler, kısa sürede yerel gündemin ilgi gören içerikleri arasında yer aldı. Baran, paylaşımını mizahi bir yaklaşımla değerlendirdiğini belirterek, "Yağmur sonrası oluşan manzarayla ironi yapmak istedim. Tamamen espri amaçlıydı" dedi.

Haber - Kamera: Sefer TALAY / BURHANİYE - Abdulkadir AYDINIŞIK / EDREMİT (Balıkesir),

Haberler.com
