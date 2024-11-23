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Balıkesir'de Sağanak Yağmur 502 İhbarda Bulundu

Balıkesir'de Sağanak Yağmur 502 İhbarda Bulundu
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Balıkesir'de yaşanan sağanak yağmur nedeniyle 20 ilçede toplam 502 olumsuz duruma müdahale edildi. BASKİ ve itfaiye ekipleri, su baskınlarını önlemek için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Balıkesir'de il genelindeki sağanak nedeniyle 20 ilçede 502 ihbara müdahale edildi.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) ve itfaiye ekipleri, kentteki fırtına ve yağış sebebiyle 293 araç ve 424 personelle görev yaptı.

Kent genelinde sağanağın yol açtığı 64'ü acil 502 olumsuzluğa müdahale eden ekipler, su baskınlarını engellemek için çalışma yürüttü.

Edremit ilçesindeki merkez mahallelerde su baskınlarına müdahale eden ekipler, Kepsut ve Manyas'ta da düzenli aralıklarla gerçekleştirdikleri mazgal ve kanalizasyon temizliklerini sürdürüyor.

Savaştepe'de de iki noktada yaşanan soruna müdahalede bulunan ekipler, Sındırgı'da yer alan pazar yerindeki su baskınını da giderdi.

Gümüşçeşme Mahallesi'nde ekiplerin çalışmalarını inceleyen BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, yaptığı açıklamada, şehrin genelinde kanalizasyon hatlarıyla, yoğun yağmurlarda yağmur sularının tahliye edilmesinin gerektiğini söyledi.

Öztürk, tüm ekiplerle ve iş makineleriyle sahada olduklarını belirterek, "Palyatif dokunuşlar yapıyoruz. Kalıcı çözümler için yağmur suyu iletim hatlarının yapılması lazım. İnşallah bunu da planladık, gerçekleştireceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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