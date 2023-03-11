BALIKESİR'DE SAĞANAK VE LODOS

BALIKESİR'in Ayvalık ve Burhaniye ilçelerinde yaklaşık 2 saat etkili olan sağanak ve lodos, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

BALIKESİR'in Ayvalık ve Burhaniye ilçelerinde yaklaşık 2 saat etkili olan sağanak ve lodos, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre Ayvalık'ta metrekareye 27, Burhaniye'de ise yaklaşık 24 kilogram yağış düştü.

Balıkesir'in Ayvalık ve Burhaniye ilçelerinde sağanak ve lodos nedeniyle sabah saatlerinden itibaren bazı cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu. Sağanak, vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Belediye ekipleri yağışın ardından teyakkuza geçti. Fırtına nedeniyle bazı ağaçların dalları kırıldı. Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Ayvalık'ta metrekareye 27, Burhaniye'de ise yaklaşık 24 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.