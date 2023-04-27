BALIKESİR'DE SAĞANAK SELE DÖNDÜ; AYAĞI AŞINAN KİLLE KÖPRÜSÜ ÇÖKTÜ

BALIKESİR'de dün gece etkili olan sağanak yağmurun neden olduğu sel suları Kepsut ilçesindeki Kille Köprüsü'nün ayaklarından birini aşındırarak çökmeye neden oldu.

BALIKESİR'de dün gece etkili olan sağanak yağmurun neden olduğu sel suları Kepsut ilçesindeki Kille Köprüsü'nün ayaklarından birini aşındırarak çökmeye neden oldu. Bigadiç ilçesinde ise Ayıboğan Deresi'ndeki taşkın nedeniyle su basan 5 işyerinde, sahipleri tarafından yapılan tahliye çalışmaları tamamlandı. Dereye dönen cadde ve sokaklardaki sel suları ise yağmurun etkisini kaybetmesiyle çekildi.

Balıkesir'de dün gün boyu süren sağanak yağmur gece etkisini arttırdı. Yüksek kesimlerde bulunan Bigadiç ve Kepsut ilçeleri sağanak yağmurdan olumsuz etkilendi. Bigadiç'teki Ayıboğan Deresi, kuvvetli sağanak yağmurun taşıdığı sel sularıyla taştı. Dere kenarında park halinde bulunan bir otomobil taşkın sırasında sürüklenerek panelvan minibüse çarptı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. İlçenin Atatürk caddesi üzerinde bulunan 5 işyerini de su bastı. İşyeri sahipleri kendi imkanlarıyla suyu tahliye etti. Yağmurun etkisini kaybetmesinin ardından taşkın nedeniyle dereye dönen cadde ve sokaklardaki sularda çekildi.

KÖPRÜNÜN AŞINAN AYAĞI YAN YATTI, TABLİYESİ KIRILI, ÇÖKTÜ

Kepsut ilçesinde bulunan Kille deresi üzerindeki 2 köprüden 1'inde ise çökme meydana geldi. Bigadiç bölgesinden toplanan suların altından geçtiği Kille Köprüsü beton ayağı aşınma nedeniyle kayarak yan yattı. Ayakların üzerindeki tabliye kırılarak çöktü. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AFAD ve Karayolları Bölge Müdürü incelemede bulundu. Yan yana bulunan iki köprüden biri trafiğe kapatılırken, akış tek köprü üzerinden verildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi

Balıkesir-Kepsut Yolunun 19'uncu kilometresinde Kepsut ilçe merkezi girişinde bulunan Kille Köprüsü'nde çökme meydana geldi. Aşırı yağışın sebep olduğu köprü ayağının oturması sonucunda tabliyede yaşanan çökmede yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Trafiğin gidiş geliş olarak yeni yapılan köprü üzerinden verilmekte. Trafik yönünden gerekli tedbirler alınmıştır. Yapımı tamamlanarak kısa süre önce trafiğe açılan Kille Köprüsünde, Karayolları Bölge Müdürlüğü inceleme yapılarak gerekli çalışmalara başlatılacaktır denildi.