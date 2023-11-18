Balıkesir'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde yoğun su birikintileri oluştu.

Balıkesir'de sağanak etkili oldu

Balıkesir'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde yoğun su birikintileri oluştu.

Yoğun yağış nedeniyle Altıeylül ve Karesi ilçelerindeki su baskınları nedeniyle trafikteki araçlar ilerlemekte zorlandı.

Bahçelievler, Plevne, Gaziosmanpaşa, Adnan Menderes mahallelerindeki apartmanların bahçelerine dolan su, itfaiye ekiplerince boşaltıldı.

Yağmura yakalananlar, şemsiyelerle ve montlarla korunmaya çalıştı.

Bandırma ilçesinde de yoğun yağış nedeniyle kent merkezindeki bazı rögarlar taştı. Sürücüler, araç trafiğin yoğun olduğu Haydar Çavuş Camisi önünde taşan rögar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Sahilde ise şiddetli rüzgarın etkisiyle bir ağaç devrildi.