Balıkesir'de Roman vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini kutladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde binlerce vatandaş, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini kutlamaya başladı. Roman vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini göbek atarak kutladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde binlerce vatandaş, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini kutlamaya başladı. Roman vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini göbek atarak kutladı.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin sona ermesi ve oy sayım işlemlerinin yapılmasının ardından Balıkesir'in Edremit ilçesinde vatandaşlar kutlamalara başladı. Araç konvoyları yapan ve bayraklar sallayan vatandaşlar 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları attı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce kişi çalan müzikler ile coştu. Roman vatandaşlar ise meydanda göbek atarak kutladı. Kutlamaların gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. - BALIKESİR