Balıkesir'de Rehin Alma Olayında Kadın Yaralandı
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir kadını bıçakla rehin alan Z.T, polis tarafından etkisiz hale getirildi. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı, durumunun iyi olduğu belirtildi.
Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde bir kadını rehin alıp bıçakla yaralayan kişi, polislerce etkisiz hale getirildi.
Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir kadının rehin alındığı bilgisi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Olay yerine giden ekipler, Z.T'nin bir kadını bıçakla rehin aldığını gördü.
Ekiplerin uzun süren ikna çabalarına karşılık vermeyen Z.T, kadına bıçakla saldırdı.
İtfaiyenin sepetli aracıyla eve arka balkondan giren özel harekat ekipleri, Z.T'yi etkisiz hale getirdi.
Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan kadın ise sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı kadının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Z.T'nin cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.