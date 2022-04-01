Balıkesir'de ramazan öncesi helikopter destekli huzur operasyonu başlatıldı - Haberler

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Balıkesir'de ramazan öncesi helikopter destekli huzur operasyonu başlatıldı

AA - Miraç Kaya - Güncel
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Balıkesir'de ramazan öncesi helikopter destekli huzur operasyonu başlatıldı

Balıkesir kent merkezi ve ilçelerinde ramazan ayı öncesi helikopter destekli huzur operasyonu başlatıldı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir kent merkezi ve ilçelerinde ramazan ayı öncesi helikopter destekli huzur operasyonu başlatıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, silah kaçakçılığı, narkotik ve asayiş suçları kapsamında şüphelilere yönelik yakalama kararları verildi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak koordinesinde, yaklaşık 100 adrese 1000 emniyet personeli tarafından operasyon düzenlendi.

Ramazan ayı öncesi başlatılan huzur operasyonunu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar yerinde yönetiyor.

Özel harekat polisleri ile helikopter destekli gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

AA / Miraç Kaya - Güncel

Cumhuriyet, Balıkesir, Ramazan, Silah, Güncel, Haberler

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