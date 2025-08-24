Balıkesir'de Psikososyal Destek Çalışmaları Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremin ardından psikososyal destek çalışmalarının başladığını duyurdu.

'PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI BAŞLADI'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremlerin ardından hesabından yaptığı paylaşımında, "Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 4.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Psikososyal Destek Ekiplerimiz ivedilikle hazırlıklarını tamamlayarak psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Samet ÖKSÜZ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD'nin hamlesi sonrası Maduro çağrı yaptı, halk askere koştu

ABD'den gündeme oturan hamle! Maduro çağrı yaptı, halk askere koştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzman isimden Ankara için deprem uyardı: 6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip

Uzman isim o kentimizi işaret etti! Korkutan deprem uyarısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.