Balıkesir'de Psikososyal Destek Çalışmaları Başladı

'PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI BAŞLADI'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremlerin ardından hesabından yaptığı paylaşımında, "Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 4.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Psikososyal Destek Ekiplerimiz ivedilikle hazırlıklarını tamamlayarak psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Samet ÖKSÜZ/ANKARA,