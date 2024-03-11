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Balıkesir'de Psikiyatri Uzmanı ve Sokak Satıcısı Tutuklandı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan psikiyatri uzmanı ile sokak satıcısı olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan psikiyatri uzmanı ile sokak satıcısı olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan, sahibi olduğu özel klinikte uyuşturucu içerikli ilaçları reçete ederek piyasada ticaretinin yapılmasını sağladığı öne sürülen psikiyatri uzmanı T.G ile eşi B.G, sekreteri H.B.Ö. ile uyuşturucu sattığı tespit edilen R.A'nın işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden psikiyatri uzmanı T.G. ile R.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, B.G. ve H.B.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 3 ay süren takip sonucu hasta kişilerin bilgisi olmadan usulsüz yollarla kimlik bilgilerinin elde edildiği, psikiyatri uzmanı T.G'nin yeşil reçete ilaç yazdığı, daha sonra bunların sokak satıcıları aracılığıyla yüksek fiyatlardan satıldığı belirlenmişti. "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik 6 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda, psikiyatri uzmanı T.G. ve eşi B.G, sekreteri H.B.Ö. ile sokak satıcısı R.A. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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