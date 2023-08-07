Balıkesir'de Polis Şüpheliyi Ağaçtan İndirerek Yakaladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin bir şüpheliyi kovalaması aksiyon filmlerini aratmadı. Polis, şüpheliyi yabani ceviz ağacından aşağıya indirerek yakaladı. Şahsın 3 hırsızlık olayından arandığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Abidin Pakmaya Okulu'nun arka kısmında şüpheli kişiler olduğuna yönelik ihbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri alarma geçti. Görevlileri gören kişi elinde tüfek ve çanta ile kaçmaya başladı. Polis ile şüpheli kişi arasında aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca yaşandı. Şahsın kovalamaca esnasında havaya ateş ettiği ileri sürüldü. Ardından şüpheli, iki alt sokakta Soğanyemez Mahallesi Kuyumcular Çarşısı'nda bulunan bir binanın yanındaki ağaca çıkmış vaziyette kıstırıldı. Aşağıya indirilen şahıs hakkında yapılan incelemede, isminin C.F.Y. (24) olduğu ve 3 hırsızlık olayından arandığı tespit edildi. Kaçtığı yerde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. İşlemlerinin ardından C.F.Y.'nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - BALIKESİR