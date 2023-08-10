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Balıkesir'de Polis Müfettişi Zafer Sönmez Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

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Balıkesir'de bir dönem Asayiş Şubesi ve Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlerinde bulunan Polis Müfettişi Zafer Sönmez, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Emniyet Teşkilatı'nda görev yaptığı her birimde sevilen ve başarılarıyla adından söz ettiren Sönmez'in vefatı polis teşkilatı ile sevenlerini yasa boğdu. Yarın Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenecek törenin ardından Sönmez, Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Balıkesir'de bir dönem Asayiş Şubesi ve Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlerinde bulunan Polis Müfettişi Zafer Sönmez, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Emniyet Teşkilatı'nda görev yaptığı her birimde sevilen ve başarılarıyla adından söz ettiren Polis Müfettişi Zafer Sönmez'in geçirdiği kalp krizi sonucu vefatı polis

teşkilatı ile sevenlerini yasa boğdu. Evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden Sönmez için yarın Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlenecek. Emniyet Müdürlüğü önündeki tören sonrası Sönmez, öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Zafer Sönmez Kalp Krizi Balıkesir Güncel Haberler

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