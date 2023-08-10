Balıkesir'de Polis Müfettişi Zafer Sönmez Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de bir dönem Asayiş Şubesi ve Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlerinde bulunan Polis Müfettişi Zafer Sönmez, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Emniyet Teşkilatı'nda görev yaptığı her birimde sevilen ve başarılarıyla adından söz ettiren Sönmez'in vefatı polis teşkilatı ile sevenlerini yasa boğdu. Yarın Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenecek törenin ardından Sönmez, Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verilecek.