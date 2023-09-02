Balıkesir'de polis motosikletlileri kovaladı, 2 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin motosikletlileri kovalamacası aksiyon filmlerini aratmazken, iki kişi göz altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akçay Sarıkız Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri plakasız motosikleti durdurmak istedi. Sürücünün dur ikazına uymaması üzerine kısa süreli kovalamaca yaşandı. D. S.(24) ve C. A. (24) isimli kişiler 331 sokak üzerinde durdurularak göz altına alındı. İddiaya göre, kovalamaca sırasında arka yolcu koltuğunda oturan D. S. isimli kişinin elindeki çantayı bahçelik alana doğru attığı görülmesi üzerine bahse konu çanta ele geçirilerek yapılan incelemede; 2 parça halinde toplam 11.23 gram esrar maddesi olabileceğini tahmin edilen uyuşturucu ve 2 bin 190 lira para ele geçirildi. Olayla ilgili araştırmanın sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR