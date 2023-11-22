Balıkesir'de Polis Ekipleri Gençleri Uyuşturucu ve Suçlardan Uzak Tutuyor

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde gençlerin uyuşturucu ve suçlardan uzak tutulması için denetim gerçekleştirdi. 698 personel ile yapılan denetimlerde, iş yerleri ve çevrelerinde kontrol yapıldı ve kimlik kontrolü yapıldı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde ilk, orta öğretim ve üniversite çağındaki gençlerin başta uyuşturucu madde olmak üzere, terör nitelikli oluşumlar ile narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulması ve korunması, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla 698 personelle denetim gerçekleştirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlköğretim, Orta öğretim ve Üniversite çağındaki çocuk ve gençlerin özellikle başta uyuşturucu maddeler olmak üzere, terör nitelikli oluşumlar ile narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulması ve korunması, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla il genelinde 152 ekip ve 698 personelin katılımı ile İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversite kampüsleri çevresinde faaliyet gösteren yerler ve bu alanlara geliş gidişte çocuk ve gençlerin korunması amacı ile gerçekleştirilen denetimlerde; 65 oyun, internet ve playstation salonu, 128 kahvehane, 18 iddia bayii, 75 büfe, 9 içkili yer olmak üzere toplam 295 iş yeri denetlendi. Ekipler ayrıca bin 278 şahsa kimlik kontrolü yaparken, aranan 1 şahıs gözaltına alındı. Ekipler 60 metruk bina, 342 okul çevresi, 139 park ve bahçeyi kontrol etti.

Balıkesir il genelinde Okul Servisi ve Sürücülerine yönelik yapılan Trafik denetimlerinde; 329 araç kontrol edilmiş, 9 araç sürücüsüne toplam 21 bin 475 TL tutarında idari para cezası uygulandı ve 1 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR