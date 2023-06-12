Balıkesir'de PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütüne finans sağladığı ve üye olduğu öne sürülen aile yakalandı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, PKK/PYD/YPG/KCK'ye finans desteği sağladığı ve örgüt üyesi olduğu iddia edilen anne M.D, baba N.D. ve oğulları B.D. hakkında gözaltı kararı verildi. Balıkesir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheliler evlerinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, anne M.D. ile baba N.D. ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Yapılan incelemelerde anne M.D'nin 2018 yılında PKK/KCK'ya yardım etme suçundan tutuklandığı, 8 ay sonra tutuksuz yargılanmasına karar verildiği, oğlu B.D'nin ise 2015 yılında Diyarbakır Lice kırsalında yol kesme ve araç yakma eylemlerine katıldığı belirlendi.

Balıkesir'de PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütüne finans sağladığı ve üye olduğu öne sürülen anne, baba ve oğulları yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, PKK/PYD/YPG/KCK'ye finans desteği sağladığı ve örgüt üyesi olduğu iddia edilen anne M.D, baba N.D. ve oğulları B.D. hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheliler evlerinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, anne M.D. ile baba N.D. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Yapılan incelemelerde anne M.D'nin 2018 yılında PKK/KCK'ya yardım etme suçundan tutuklandığı, 8 ay sonra tutuksuz yargılanmasına karar verildiği, oğlu B.D'nin ise 2015 yılında Diyarbakır Lice kırsalında yol kesme ve araç yakma eylemlerine katıldığı belirlendi.