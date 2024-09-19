Balıkesir'de PKK/KCK Propagandası Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, silahlı terör örgütleri ile iltisaklı kişilerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, bu kapsamda ilde "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapma" suçundan aranan İ.I'yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.