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Balıkesir'de PKK/KCK propagandası yapan 5 şüpheli gözaltına alındı

5 Aralık 2023 11:23 Son Güncelleme: 11:25 Abone Ol

Balıkesir merkez, Bandırma ve Burhaniye ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. Sosyal medyadan yapılan propagandaların ardından yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.