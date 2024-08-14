Balıkesir'de piknik yapan kişi çaya girerken kayboldu
Balıkesir'in Gönen ilçesinde piknik yapan bir kişi çaya girerken akıntıya kapılarak kayboldu. Arama çalışmaları sonucunda kişinin cesedi bulundu.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde, arkadaşlarıyla piknik yaptığı yerde çaya giren ve akıntıya kapılıp kaybolan kişinin cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Gönen'in Ortaoba Mahallesi Karapınar mevkisindeki ormanlık alanda arkadaşlarıyla piknik yapan Haluk Trabzonlu (24), çaya girdi.
Bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolan Trabzonlu'nun durumunu fark eden arkadaşları jandarmaya bilgi verdi.
Bölgeye, jandarma ekiplerinin yanı sıra itfaiye, sağlık, AFAD ve Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.
Yenice Barajı'nın su seviyesi azaltıldı, arama çalışmalarına 7 dalgıç da dahil oldu.
Gece saatlerinde Trabzonlu'ya ulaşamayan ekipler, arama çalışmalarına sabah devam etti.
Sabah saatlerinde çayda aramalara başlayan itfaiye, 112 Acil Servis, AFAD ve 5 dalgıç, Trabzonlu'nun kaybolduğu yerin 30 metre aşağısında cansız bedenine ulaştı.
Kıyıya çıkartılan ceset, Gönen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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