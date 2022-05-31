Balıkesir'de pikabın kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'de pikabın kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA - Miraç Kaya - Güncel
Balıkesir'de pikabın kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde pikabın kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde pikabın kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Emre Yavaş (32) yönetimindeki 10 AGK 538 plakalı pikap, Emendere Mahallesi mevkisinde, park halindeki 10 ZH 645 plakalı kamyona çarptı.

Kazada ağır yaralanan pikap sürücüsü Yavaş ile araçtaki Ezgi Yavaş (29), olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince Sındırgı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ezgi Yavaş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edilen Emre Yavaş'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Miraç Kaya - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title