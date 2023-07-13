Balıkesir'de peçete yüklü tır dorsesinde yangın çıktı
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde A.İ'ye ait peçete yüklü TIR dorsesinde yangın çıktı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonucunda tırın dorsesi ve taşıdığı ürünlerde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Balıkesir'de içerisinde havlu peçete yüklü tır dorsesinde yangın çıktı.
Balıkesir'in Susurluk ilçesi Sultaniye Mahallesi Yörsan Caddesinde A.İ'ye ait 41 DM 503 plakalı peçete yüklü TIR dorsesinde yangın meydana geldi.
Yangın yerine kısa sürede gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Susurluk Grup Amirliği ekipleri alevler büyümeden yangını söndürmeyi başardı.
Yangın sonrası tırın dorsesi ve taşıdığı ürünlerde maddi hasar oluştu.
Dorse yangını nedeniyle polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.